Белгород, , 12:13 — REGNUM С Международным женским днём сотрудниц Центра обработки вызовов по единому телефонному номеру «112», скорой медицинской помощи и Управления ГОЧС Белгорода поздравил лично 8 марта врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона. Всем дежурным он передал подарки.

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В Центре обработки вызовов в посёлке Северный круглосуточно принимают звонки по единому номеру «112». Здесь же работает единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, где вызовы принимают и обрабатывают профильные специалисты. На дежурство 8 марта заступили 24 женщины.

«Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и счастья. Извините, что в ваш праздничный день вам приходится работать. Но без вас никак. Мы вас очень ценим. Пусть у вас будет поменьше звонков», — сказал Вячеслав Гладков.

Ещё пять женщин-дежурных отмечают 8 марта на смене в Единой дежурно-диспетчерской службе Белгорода, им тоже вручили цветы и подарки. В среднем в ЕДДС поступает 1,2 тысячи звонков.