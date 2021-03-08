Пятигорск, Ставропольский край, , 12:23 — REGNUM Праздничный трамвай к Международному женскому дню запустили по утвержденному маршруту в Пятигорске. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На праздничном трамвае едут волонтеры, артисты и вокалисты учреждений культуры, которые поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с праздником и дарят им цветы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в волонтеры в Воронеже поздравляют женщин с Международным женским днем.