Пятигорск, Ставропольский край, 8 марта 2021, 12:23 — REGNUM Праздничный трамвай к Международному женскому дню запустили по утвержденному маршруту в Пятигорске. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На праздничном трамвае едут волонтеры, артисты и вокалисты учреждений культуры, которые поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с праздником и дарят им цветы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в волонтеры в Воронеже поздравляют женщин с Международным женским днем.