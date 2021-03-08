Москва, , 12:31 — REGNUM Заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что русский язык не принадлежит России, и что он говорит по-русски, когда ему удобно, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 8 марта в социальной сети Facebook.

«Я всегда уважал и любил украинцев и украинский язык, через два, три часа после приезда, уже путал русский и украинский. Но, слушая сегодняшних украинских политиков, удивляюсь: из какой псих больницы американцы их выпустили?», — пишет Алексей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что все перипетии с русским языком у Авакова связаны с тем, что он всегда говорил только на русском и он просто не способен выучить украинский.

«Про русский язык, это вообще шедевр! Парняга не может выучить украинский — вот и лепит всякую шнягу», — считает Сергей Е.

Некоторые комментаторы удивляются тому, что, несмотря на столь «радикальные» высказывания для украинского общества, глава МВД Украины до сих пор спокойно занимает свой пост и его не преследуют украинские националисты.

«Он говорит по-русски не когда ему удобно, а всегда, потому что он вообще не знает мову и не думает её изучать. При этом никакой обструкции от нациков в свой адрес он почему-то не получает», — написала Ирина Г.

Нашлись и те, кто указал на серьёзное различие между Россией и Украиной. Люди считают, что в российском обществе не принято устраивать конфликты из-за языковых предпочтений.

«Почему в России никто не парится о языке и происхождении русичей? Почему не надо никому что-либо доказывать?», — задаётся вопросом Andrey V.

Напомним, 2 марта YouTube-канал «В гостях у Гордона» опубликовал интервью с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, где тот заявил, что русский язык не принадлежит России, и что он говорит по-русски, когда ему удобно.