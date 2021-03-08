Воронеж, 8 марта 2021, 12:24 — REGNUM Волонтеры в Воронеже поздравляют женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Добровольцы поздравляют женщин на проспекте Революции напротив Дома молодежи и также вручают представительницам прекрасного пола цветы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белгороде поздравят с Международным женским днем медицинских работниц и пациенток «Ковидного госпиталя №1».