Вашингтон, 8 марта, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Американская компания Apple выпустит гарнитуру виртуальной и дополненной реальности в 2022 году, заявил аналитик TF Securities Минг-Чи Куо. Об этом сообщает портал The Verge.

Виртуальная реальность

Эксперт сообщил, что у Apple уже есть действующие прототипы VR-гарнитур. В настоящее время их масса составляет 200−300 граммов, однако специалисты Apple работают над снижением массы до 100−200 граммов.

Минг-Чи Куо со ссылкой на источники в отрасли заявил, что гарнитура станет первым устройством от Apple с технологиями виртуальной реальности и выйдет на рынок уже в 2022 году. Далее в Apple займутся подготовкой к производству очков дополненной реальности, которые могут быть представлены в 2025 году.

В более далёкой перспективе Apple также может выпустить контактные линзы со встроенными экранами для поддержки технологий дополненной реальности. Однако для разработки этих устройств Apple потребуется не менее десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале аналитик Ян Вейлун заявил, что Apple представит гарнитуру дополненной реальности в первом квартале 2022 года.