Алма-Ата, Казахстан, , 12:23 — REGNUM В городе Алма-Ата (Казахстан) сегодня, 8 марта, проходит марш в защиту прав женщин, а затем начнется митинг, ранее согласованный с властями, сообщает 8 марта Zakon.kz.

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Марш был инициирован пятью организациями: Feminita, «КазФем», «Фемсреда», ОФ «SVET», а также «FemAgora».

Шествие началось в 12:30 (09:30 мск) в центре парка им. М. Ганди, в 14:45 (11:45 мск) — марш должен завершится у памятника Шокану Уалиханову.

В 15:00 (12:00 мск) запланировано начало митинга, который завершится в 16:00 (13:00 мск).

На фотографиях с марша видно, как некоторые женщины несут плакаты с надписями «Я хочу жить в безопасности», «Бьет значит сядет!», «Цветы — клумбам, права — женщинам», «Права женщин = права людей». Одна из участниц марша держала в руках флаг ЛГБТ (т. н. «радужный флаг»).

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Напомним, аналогичный марш состоялся в Алма-Ате в минувшем году.