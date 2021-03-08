Брянск, , 12:25 — REGNUM Волонтеры поздравят женщин с Международным женским днем на Театральной площади около Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поздравление будет проходить в рамках всероссийской акции «Вам любимые» и в ходе него представительницам прекрасного пола также будут дарить цветы.

Кроме того, для жителей города подготовлена концертная программа, в которой будут принимать участие актёры Театра юного зрителя, молодые солисты Брянской области и участники арт-кластера «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что праздничный флешмоб участников творческих коллективов Республики Адыгея, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Майкопе.