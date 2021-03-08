Москва, , 12:32 — REGNUM Блокировка статьи РБК в онлайн-сервисе Facebook о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки в России вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети Facebook.

«Боитесь правды? Бойтесь, это начало», — пишет Михаил С.

Многие пользователи оказались не удивлены подобным подходом со стороны Facebook. Люди уверены, что многие модераторы данного сервиса имеют тесные связи с Украиной и ведут свою политику цензуры против России.

«А чего удивляться-то? Кто модерирует русскоязычный сектор ФБ? Что с них взять-то, с духовных собратьев бывшего бандеровского подполья? И вообще закон Яровой пора вполне сполна к ФБ применить», — поделился своим мнением Дмитрий Р.

Некоторые комментаторы считают, что к Facebook пора применить санкции. Граждане указывают на то, что российское законодательство позволяет это сделать.

«Проще удалить Facebook. Не стоит церемониться. Ничего не будет», — считает Oleg P.

Нашлись и те, кто отметил, что отчаянная борьба Украины за интернет-пространство никак не окажет влияния на войну России с радикальным национализмом.

«Вероятно, так они своим побратимам помогают. Но это радикалам не поможет, мало они Бандере молились», — написал Сергей П.

Напомним, 7 марта издание РБК опубликовало материал о том, что статья данного СМИ на Facebook о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки в России была заблокирована руководством социальной сети.