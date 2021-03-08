Майкоп, 8 марта 2021, 12:22 — REGNUM Праздничный флешмоб участников творческих коллективов Республики Адыгея, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Майкопе. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Флэшмоб будет проведен в Майкопе на площади им. Ленина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту им. Н.А. Камова города Томска.