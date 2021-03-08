Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Двухчасовое интервью вышло на телеканале CBS.

Известная пара дала первое подробное интервью спустя год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Еще перед выходов интервью стало понятно, что оно приобретет скандальный характер — из Букингемского дворца стали ползти слухи о том, что королевская семья воспринимает это интервью как объявление войны. Собственно, сам уход Гарри и Меган из королевской семьи дал понять, что есть некий конфликт. В интервью Опре Уинфри принц и герцогиня раскрыли некоторые детали этого конфликта.

Сперва они рассказали, что настоящая церемония бракосочетания состоялась за три дня до официальной церемонии — она прошла в узком кругу, но провел ее как и положено архиепископ Кентерберийский.

После свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок.

Также принц Гарри отметил, что когда они с Меган жили в Канаде, его отец — наследник британского престола принц Чарльз перестал отвечать на его звонки, когда обсуждался вопрос о сложении принцем Гарри и его супругой королевских обязанностей. Чарльз попросил Гарри изложить все это письменно.

Принц Гарри отметил, что несмотря ни на что он любит своего отца, но разочарован его реакцией и проблемами в отношениях.

«Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. <…>. Произошло очень много всего плохого», — сказал Гарри.

Что касается своего брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».

«У нас есть общий опыт, но у нас разные пути», — отметил Гарри.