Томск, , 12:26 — REGNUM Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту им. Н.А. Камова города Томска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в ходе поздравления женщинам будут в честь праздника весны и любви вручать тюльпаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы поздравляют женщин с Международным женским днём в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».