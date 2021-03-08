Санкт-Петербург, 8 марта 2021, 11:51 — REGNUM Добровольцы поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM
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Также в ходе поздравления с праздником женщинам будут вручать цветы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтеры поздравят женщин с Международным женским днём в московском аэропорту Домодедово.