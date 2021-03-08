Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Главную роль в фильме «Ротко» по мотивам биографии американского художника-экспрессиониста Марка Ротко исполнит Рассел Кроу. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёром фильма станет Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильмам «Пятьдесят оттенков серого» и основанной на биографии одного из основателей группы The Beatles картине «Стать Джоном Ленноном».

Помимо Рассела Кроу в актёрский состав картины вошли Майкл Стулбарг и Джаред Харрис. В основу сценария, над которым работает Лара Вуд, ляжет книга «наследие Марка Ротко» Ли Селдеса.

«Это будет не просто фильм о великом художнике, а, скорее, вечная история о хорошем и плохом», — отметила Тейлор-Джонсон.

Съёмки начнутся летом 2021 года. Дата выхода фильма не называется.

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