Чита, , 11:37 — REGNUM Забайкальское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) сегодня, 8 Марта, поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

Цветы от Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) ВСКС

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Добровольцы Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках акции «Вам, любимые» поздравили и подарили цветы девушкам, которые даже в этот праздничный день несут нелегкую и благородную службу.

Сегодня повод для улыбки получили 25 представительниц прекрасного пола, которые наряду с мужчинами в круглосуточном режиме спасают жизни людей.

«Милые, добрые, нежные дамы! С прекрасным праздником весны! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, любите и будьте любимы», — сказано в поздравлении.

Участники акции «Вам, любимые» в Чите ВСКС

Напомним, Всероссийский студенческий корпус спасателей — одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. В состав ВСКС входит свыше 8000 добровольцев из 67 субъектов Российской Федерации.

Забайкальское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) сегодня, 8 Марта, поздравляет женщин-спасателей ВСКС

Все студенты-спасатели проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также для регулярной информационной и профилактической работы с населением в области культуры безопасности жизнедеятельности.

Чита. Поздравление с 8 Марта от Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) ВСКС

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