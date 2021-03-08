Москва, , 11:50 — REGNUM Решение властей Австрии временно остановить использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca из-за смерти одной женщины и тяжёлого заболевания другой после прививки вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 8 марта в социальной сети Facebook.

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«Самая лучшая — российская! Но пока все поймут, придётся терять людей», — считает Fatima A.

Многие пользователи считают, что Европа, по сути, стала жертвой своих политических амбиций. Люди считают, что Евросоюз мучается с американскими и британскими вакцинами в то время, когда существует более дешёвый и намного более эффективный российский аналог.

«Вакцина имеет около 60% эффективности и первое место по популярности. Выпустили, очевидно, сырой продукт с целью заработать. Но этот продукт умудрился пройти все проверки ЕС и ВОЗ. А «Спутник V «, с более 90% эффективности, до сих пор не одобрен. Страны сами минуя ЕС и ВОЗ спешат его одобрить и закупить», — пишет Сергей Р.

Некоторые комментаторы предположили, что «опасную» партию вакцин могут отправить какой-нибудь другой европейской стране, испытывающей нехватку прививок от коронавируса.

«Теперь всю партию отправят бедной Румынии, а Румыния поделиться с Молдовой. «Братская помощь», — поделился своим мнением Василий Д.

Несмотря на всё это, часть людей считает, что выбор Австрии был сделан и им приходится иметь дело с последствиями своих недальновидных решений.

«Это был их выбор, увы», — написала Нина Ш.

Напомним, 7 марта Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) сообщило о том, что власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой.