Петрозаводск, , 11:47 — REGNUM Главный врач Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске Сухарев О. С. поздравит медицинских работниц данного лечебного учреждения с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поздравление будет сделано главврачом во время пересменки в «красной зоне» госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что реконструкторы в Сургуте поздравят участниц единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» с Международным женским днём.