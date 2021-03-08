Сургут, Югра, 8 марта 2021, 11:30 — REGNUM Реконструкторы в Сургуте поздравят участниц единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Представители регионального отделения Общероссийского общественного движения «Росрекон» поздравят женщин-пилотов в форме Рабоче-крестьянской Красной Армии периода Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нарьян-Маре с Международным женским днем женщин-героев Великой Отечественной войны.