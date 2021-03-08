Кишинёв, , 11:31 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду поздравила соотечественниц с Международным женским днем. Поздравление главы государства было опубликовано на молдавском и русском языках в пресс-службе молдавского лидера.

Майя Санду Presedinte.md

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По словам Санду, 8 марта празднуются «усилия многих поколений женщин и мужчин в борьбе за равные возможности и права», а также за право женщин самостоятельно определять свое будущее, иметь возможность вносить вклад в жизнь общества наравне с мужчинами. Благодаря данным усилиям «мы сильны и свободны», подчеркнула Санду.

«Я никогда не сомневалась в силе молдавских женщин. Мы делаем карьеру и воспитываем семьи. Мы строим бизнес, руководим командами, обучаем будущие поколения… Я хочу, чтобы каждая девочка и каждая женщина в нашей стране знала, что она может стать, кем захочет — исследовательницей, совершающей великие открытия, успешной предпринимательницей, министром или президентом страны, если она будет много работать, будет смелой и будет помнить о своей силе », — отметила глава государства.

Молдавский лидер также пожелала соотечественницам заботиться о себе, защищать свою свободу и быть счастливыми.