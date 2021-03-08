Нарьян-Мар, , 11:22 — REGNUM Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нарьян-Маре с Международным женским днем женщин-героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Добровольцы навестят ветерана Великой Отечественной войны Ангелину Ивановну Тарасову и жительницу блокадного Ленинграда Валентину Александровну Дерягину для того, чтобы оказать им необходимую социально-бытовую помощь, вручить подарки к 8 марта и Письма Победы. Этих женщин война настигла еще маленькими девочками и обрушила на них нелегкую судьбу, а также множество испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Ярославле Тамбове с Международным женским днем женщин-героев Великой Отечественной войны.