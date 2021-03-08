Ярославль, 8 марта 2021, 11:18 — REGNUM Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Ярославле с Международным женским днем женщин-героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Добровольцы посетят женщин-героев Великой Отечественной войны с цветами и подарками, и поздравят их с данным праздником.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Тамбове с Международным женским днем женщин-героев Великой Отечественной войны.