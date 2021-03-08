Москва, , 11:07 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с южнокорейским космическим аппаратом CAS500−1 назначен на 20 марта. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Спутник CAS500−1 будет эксплуатироваться Корейским институтом аэрокосмических исследований. Основной задачей спутника станет получении снимков Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

В качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на околоземную орбиту ещё несколько космических аппаратов заказчиков из 18 стран. Одним из таких спутников станет аппарат японской компании Astroscale ELSA-d. Он будет использоваться для отработки технологий по сведению с орбиты неиспользуемых космических аппаратов и других объектов космического мусора.

Ещё одним компонентом сопутствующей полезной нагрузки станут исследовательские малые космические аппараты российских вузов и образовательных центров. Одним из этих аппаратов станет первый спутник Высшей школы экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Роскосмос заключил контракт на запуск спутников CAS500−1 и CAS500−2 с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries.