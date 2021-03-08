Нижний Новгород, 8 марта 2021, 11:16 — REGNUM Добровольцы из общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нижнем Новгороде с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Добровольцы посетят женщин — героев Великой Отечественной войны с цветами и подарками и поздравят их с женским праздником.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города с Международным женским днём.