Донецк, , 11:17 — REGNUM В минувшие сутки силовики вооруженных сил Украины четыре раза нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Минеральное, Каштановое, Донецк (Вольво-центр) и Ленинское, в направлении которых боевики ВСУ выпустили 29 единиц боевых припасов.

Входе атаки ВСУ применили миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатометы РПГ/СПГ, АГС и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Читайте также: ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка в ДНР: повреждены семь домов и ЛЭП