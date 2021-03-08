Чебоксары, , 10:58 — REGNUM Реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Представители Общероссийского общественного движения РОСРЕКОН будут облачены в рыцарские доспехи классического средневековья, в которых они поздравят с женским праздником всех прекрасных дам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что реконструкторы вместе с представителями министерства культуры Калмыкии и Федерации конной стрельбы из лука поздравят женщин в Элисте, на ул. Ленина (Арбат), с Международным женским днём.