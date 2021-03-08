Самара, 8 марта 2021, 10:54 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия сегодня, 8 марта, в Волжском районе Самарской области с участием грузового автомобиля и легковой машины погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen. ДТП произошло на 8-м км автодороги Самара — Тольятти в районе посёлка Курумоч, в микрорайоне Волжский. В результате ДТП погибли семь человек.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.