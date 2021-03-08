Скопье, , 12:27 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии этнический албанец Буяр Османи обсудил с представителями религиозных общин страны перепись населения. На встрече, помимо священнослужителей, присутствовали глава статистического агентства Северной Македонии, Апостол Симовски, глава комиссии по религиозным общинам и группам Дариян Сотировски и глава агентства по эмиграции Слободан Близнаковски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Османи представил священнослужителям план проведения переписи и попросил их оказать «моральную поддержку» переписи и использовать разветвленные сети своих религиозных организаций для способствования проведению переписи среди представителей македонской диаспоры.

Напомним, 1 марта граждане Северной Македонии за рубежом получили возможность принять участие в переписи населения в дипломатических представительствах страны.

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