Элиста, , 10:55 — REGNUM Реконструкторы вместе с представителями министерства культуры Республики Калмыкия и Федерации конной стрельбы из лука России поздравят женщин в Элисте на ул. Ленина (Арбат) с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На Арбате жителей города встретят поздравляющие женщин с праздником в одежде Ойрат-монголов XIII—XV и XVII—XIX веков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что реконструкторы в Санкт-Петербурге поздравят женщин с Международным женским днем возле знаменитого Доходного дома Розенштейна.