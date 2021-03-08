Элиста, 8 марта 2021, 10:55 — REGNUM Реконструкторы вместе с представителями министерства культуры Республики Калмыкия и Федерации конной стрельбы из лука России поздравят женщин в Элисте на ул. Ленина (Арбат) с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На Арбате жителей города встретят поздравляющие женщин с праздником в одежде Ойрат-монголов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что реконструкторы в Санкт-Петербурге поздравят женщин с Международным женским днем возле знаменитого Доходного дома Розенштейна.