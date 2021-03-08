Первоуральск, Свердловская область, , 10:43 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области более 20 многоквартирных домов остались 8 марта без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причиной стал порыв трубопровода в районе ТЦ «Пассаж», на проспекте Ильича. Всего под отключение попали 22 дома. Давление в трубах снижено. Под ограничение также попали улицы Герцена, Комсомольская, Чкалова и Трубников.

По словам очевидцев, потоки воды неслись по улице Вайнера. В связи с этим движение автобусов ограничено, а маршрут №11 и вовсе отменён до устранения последствий аварии.