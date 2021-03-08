Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Реконструкторы в Санкт-Петербурге поздравят женщин с Международным женским днем возле знаменитого Доходного дома Розенштейна, который расположен на площади Льва Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом поздравляющие будут одеты в форму Российской императорской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтеры в московском аэропорту «Внуково» поздравят жительниц Московского региона и его гостей, принадлежащих к прекрасной половине человечества, с Международным женским днем.