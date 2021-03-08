Минск, , 10:55 — REGNUM На оппозиционных Telegram-каналах «NEXTA» и «NEXTA Live», координирующих протесты в Белоруссии после президентских выборов, анонсировали выход в эфир «фильма-расследования о коррупции» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующая информация появилась на данных каналах 8 марта.

Планируется, что фильм «Лукашенко. Золотое дно» выйдет в эфир сегодня, 8 марта, в 18:00 на YouTube-канале «NEXTA».

«Изначально мы планировали сделать небольшой обзор имущества Лукашенко. Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора. Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий», — говорится в сообщении.

Читайте также: Лукашенко анонсировал фильм о своих дворцах в духе Навального

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщал, что его недоброжелатели пытаются снять фильм о его «дворцах» по типу фильма российского блогера Алексея Навального.