Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Первая запись в социальной сети Twitter может быть продана за $2,5 млн. Об этом свидетельствуют данные онлайн-аукциона Valuables.

Первая запись в Twitter принадлежит главе этой компании Джеку Дорси. Запись «просто настраиваю мой twitter» была опубликована в социальной сети 22 марта 2006 года.

6 марта 2021 года Дорси сообщил, что выставил эту запись на продажу на онлайн-аукционе Valuables. К 8 марта максимальная ставка достигла $2,5 млн.

Для передачи прав собственности на запись в социальной сети будет использоваться NFT (non-fungible token — не взаимозаменямый токен). NFT использует технологии блокчейн для регистрации прав собственности на цифровые объекты.

На интернет-сайте аукциона Valuables объясняется, что покупатель записи в Twitter получит цифровой сертификат, подписанный с использованием криптографии, который будет включать метаданные исходной записи. Сама запись будет по-прежнему доступна в социальной сети.