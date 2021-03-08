Москва, , 10:32 — REGNUM Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к появлению в некоторых средствах массовой информации публикаций с критикой западных вакцин против коронавируса. Об этом сегодня, 8 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американская газета Wall Street Journal утверждает, что Россия якобы причастна к «кампании по дезинформации» о вакцинах против коронавируса производства западных стран. Песков заявил, что это все чушь. Пресс-секретарь президента России считает, что в США просто неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны России.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — сказал Песков.

Он отметил, что если российские власти будут пристально рассматривать каждую негативную публикацию против российской вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, то они бы сошли с ума.

«Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе действительно развернута скоординированная кампания против российской вакцины «Спутник V», которая оказалась одной из самых эффективных против коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь это связано с борьбой за рынки сбыта вакцины — западные фармацевтические кампании пытаются максимально не допустить российскую вакцины в другие страны.