Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравят с Международным женским днем жительниц города в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме поздравлений, добровольцы также будут вручать всем женщинам цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы в Ростове-на-Дону поздравили с Международным женским днем сотрудниц пожарно-спасательных частей города, которые находятся на своем боевом посту в период пандемии.