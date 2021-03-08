Киев, , 10:28 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 5572 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 8 марта министр здравоохранения Максим Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«В частности, заболели 309 детей и 123 медработника», — добавил глава украинского минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

2136 пациентов, больных COVID-19, в минувшие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения.

Читайте также: Как Европа Украину с вакцинами динамит

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 млн 406 800 случаев заражения коронавирусом. 1 млн 198 254 инфицированных выздоровели (1734 человека за сутки), 27 128 — скончались (106 человек за сутки).

За последние сутки наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировали в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 7167 случаев заражения коронавирусом. 1279 человек в предыдущие сутки получили прививку от SARS-CoV-2.