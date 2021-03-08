Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Первые десять мест рейтинга удовлетворённости пользователей устройствами американской компании Apple заняли модели, выпущенные более пяти лет назад. Рейтинг составлен компанией AnTuTu.

Рейтинг был составлен на основе пользовательских отзывов, оставленных в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Первую строчку рейтинга занял смартфон iPhone SE 2016 год. Этой моделью оказались удовлетворены более 98% пользователей.

Близкие результаты показали модели планшетных компьютеров iPad Pro (9,7 дюймов), iPad mini 4 и iPad Pro 2 (10,5 дюймов). Замкнули десятку смартфон iPhone 6s Plus, планшеты iPad Air 2, iPad Pro 4 (11 дюймов), iPad 5 и смартфоны iPhone 6s и iPhone 7.

В AnTuTu обратили внимание, что в рейтинг не вошло ни одно из новых устройств Apple. Авторы связывают это с медленным внедрением новых функций. Например, смартфоны линейки iPhone 11 не поддерживали связь 5G, а устройства линейки iPhone 12 обладают частотой обновления экрана более низкой, чем у некоторых конкурентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой продаваемой моделью смартфона в 2020 году стал iPhone 11 от американской компании Apple.

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