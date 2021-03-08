Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM В Южно-Сахалинске участники регионального Общероссийского клуба «МыВместе» встречают самолёты из Новосибирска и Москвы и поздравляют прилетевших женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В акции принимают участие около десятка добровольцев, которые одеты в стиле акции «Спасибо Вам любимые!» и дарят прилетевшим женщинам тюльпаны, оформленные в индивидуальную прозрачную упаковку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днем.