Москва, , 10:05 — REGNUM Российские граждане приняли участие в исследовании компании Ipsos, в ходе которого выяснялись профессии, зарплаты которых считаются неоправданно высокими.

В онлайн-опросе приняли участие 20,5 тысяч человек из 28 стран. В Российской Федерации выборка составила примерно 500 человек.

Оказалось, что большинство опрошенных считают неоправданно высокими заработные платы политиков и банкиров. За политиков проголосовали 74% респондентов, за банкиров — 41%. В России расклад получился такой: 79% опрошенных считают, что зарплата политиков слишком высока, 61% — считают так про банкиров.

Также граждане России включили в список профессий с неоправданно высокими зарплатами полицейских (25%) и программистов (14%).

Что касается слишком маленькой зарплаты, то респонденты из России считают, что совершенно неоправданно маленькую зарплату получают люди, которые помогают пожилым или людям с ограниченными возможностями (71%), медсестры (70%), работники яслей и няни (69%), учителя (63%).

Адекватные зарплаты по мнению граждан России получают бухгалтеры, компьютерные инженеры, работники магазинов.