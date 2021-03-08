Вологда, , 10:11 — REGNUM Добровольцы в Вологде поздравляют всех женщин на железнодорожном вокзале с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участвующие в данной акции вручают всем прибывшим поездом в Вологду женщинам букеты цветов и поздравляют их с женским праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днем.