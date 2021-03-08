Минск, , 10:12 — REGNUM 8 марта был включен в сеть первый энергоблок БелАЭС после проведения регламентных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки», — сообщает источник.

В минэнерго также уточнили, что испытания систем и оборудования и проведение регламентных работ на первом энергоблоке будет продолжено в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. На текущий момент, по информации минэнерго, из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.

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Напомним 13 января первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был выведен на полную мощность. Данная атомная электростанция стала первой в Белоруссии и была создана по российскому проекту — генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства атомной электростанции в Белоруссии выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

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Отметим, ранее заместитель начальника департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Белоруссии Леонид Дедуль сообщил, что в апреле-мае текущего года планируется приемка в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.