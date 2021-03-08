Калгари, Канада, , 10:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в серии буллитов в пользу гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Оттавы» голами отличились Коннор Браун (14-я минута), Райан Дзингел (16-я) и Колин Уайт (28-я). В составе «Калгари» голы забили Марк Джордано (24-я), Джонни Годро (44-я, в большинстве) и Ноа Ханифин (53-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету форварда «Сенаторз» Дрейка Батерсона.

Российский форвард «Оттавы Никита Зайцев и российский нападающий «Калгари» Никита Нестеров сделали в матче по одной результативной передаче. Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Оттава», которая этой победой прервала свою серию из двух поражений подряд, 9 марта сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари», потерпевший третье подряд поражение, 12 марта встретится с командой «Монреаль Канадиенс».