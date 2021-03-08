Москва, 8 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил решение Facebook заблокировать публикации российских СМИ — действия соцсети нарушают российское законодательство.

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«Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он обратил внимание на то, что в Италии, Австралии, Индии и некоторых других странах вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, — вплоть до самых серьезных мер ответственности.

«Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — отметил Володин.

Тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых парламентарии обменяются предложениями по решению этой проблемы с коллегами из других стран, заявил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Facebook заблокировал доступ к информационным материалам ряда российских СМИ, сделанным на основе данных ФСБ.

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Деятельность IT-гигантов обсуждают и в Совфеде, в частности, член Совфеда Алексей Пушков призвал сделать так, чтобы соцсети и другие IT-компании «не подменяли своими корпоративными решениями законодательство РФ, и ограничить манипуляции людьми, их настроениями».

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