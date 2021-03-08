Даллас, США, , 10:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в серии буллитов в пользу гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Нэшвилла» голами отличились финский нападающий Микаэль Гранлунд (16-я, в большинстве), шведский форвард Калле Йернкрок (17-я) и еще один финский форвард — Ээли Толванен (34-я, в большинстве). В составе «Далласа» голы забили чешский нападающий Радек Факса (53-я), Джо Павелски (55-я, в большинстве) и Джейсон Робертсон (60-я, при игре 6×5).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету швейцарского защитника «Предаторз» Романа Йози.

Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов сделал в матче одну результативную передачу, его одноклубник — российский голкипер Антон Худобин, не принимал участия в игре. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Нэшвилл», который этой победой прервал свою серию из трех поражений подряд, 10 марта сыграет с клубом «Каролина Харрикейнз». «Даллас», выигравший прошлый матч, в этот же день встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».