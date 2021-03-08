Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 09:36 — REGNUM В результате обстрела вооруженными силами Украины поселка городского типа Старомихайловка (ДНР) были повреждены семь жилых домов и линия электропередач, сообщили 8 марта в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован утром 8 марта. В результате атаки ВСУ была повреждена кровля домов по адресам №18Б, №24, №26, №28 по улице Чкалова. В доме, расположенном по адресу Чкалова, дом 22 повреждены кровля, фасад, остекление. Кровля и фасад повреждены по адресу Чкалова, дом 32, кровля и линия электропередач — по адресу Чкалова, дом 30.

«По предварительным данным жертв нет», — сообщили в СЦКК.

Отметим, сегодня, 8 марта, ВСУ также обстреляли населенные пункты Ленинское и Саханку в ДНР.