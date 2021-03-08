Москва, , 09:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днем. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

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По словам Путина, женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь. При этом женщины, каким-то непостижимым образом» все успевают, а также достигают вершин в самых разных сферах деятельности и вызывают уважение своей надежностью и ответственным подходом к делу.

Традиция отмечать Международный женский день 8 марта создает у всех особое настроение, а также символизирует наступление весны. Кроме того, данный праздник утверждает роль женщин в нашей жизни. Праздник напоминает, что особенно важно сберегать те истинные ценности, которые во всем мире были останутся вдохновляющим нравственным ориентиром.

Сегодня в каждой российской семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности, которые говорят мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам.

Женщины без остатка отдают себя детям, их развитию, воспитанию, волнуются и переживают за них, гордятся и радуются их успехам, делают все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми, подчеркнул Владимир Путин.

При этом забота о детях, тепло домашнего уюту, которыми женщины окружают своих родных — это, на самом деле, нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высокого признания.

Международный женский день — это как раз повод поблагодарить женщин за все это.

Отдельно Путин поздравил женщин медицинских работников. В тяжелейших условиях пандемии коронавируса они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудится с полной отдачей.

«Благодарю всех женщин — врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей «скорой помощи», в больницах и поликлиниках», — сказал президент России.

Также Путин отметил, что 8 марта — это день, когда торжествует любовь, восхищение и благодарность. Эти эмоции переполняют всех и объединяют. Российским женщинам Путин пожелал здоровья, успехов во всем, взаимопонимания с теми кто дорог, а также больше поводов для улыбок и радости.

«Будьте счастливы», — заключил Владимир Путин.