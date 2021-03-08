Москва, , 09:29 — REGNUM Лидером по кассовым сборам в кинотеатрах России с 4 по 7 марта стал анимационный фильм «Райя и последний дракон» студии Walt Disney Animation Studios. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Прокат мультфильма «Райя и последний дракон» в кинотеатрах России начался 4 марта. За первые три дня кассовые сборы этой анимационной работы в России превысили 220,7 млн рублей.

Второе место по сборам (около 152,2 млн рублей) за период с 4 по 7 марта занял российский комедийный фильм режиссёра Алексея Нужного «Пара из будущего». В первую пятёрку самых кассовых фильмов также вошли «Том и Джерри», «Конёк-Горбунок» и «Батя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале фильм «Последний богатырь: Корень зла» режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртой отечественной картиной, общие кассовые сборы которой превысили отметку в 2 млрд рублей.