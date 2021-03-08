Роли, США, , 09:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У «Каролины» забитыми шайбами отличись Винсент Трочек (16-я минута, в большинстве), швейцарский форвард Нино Нидеррайтер (25-я), финский нападающий Себастьян Ахо (41-я) и Уоррен Фёгеле (44-я).

В составе «Флориды» забитые голы на счету Маккензи Уигара (31-я) и Мэйсона Марчмента (50-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал в матче одну результативную передачу. Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко не отметился в игре результативными действиями, его одноклубник — российский голкипер Сергей Бобровский не принимал участия в игре.

Отметим, в следующей встрече «Каролина», для которой это пятая подряд победа, 10 марта сыграет с клубом «Нэшвилл Предаторз». «Флорида», которая этим поражение прервала свою серию из двух побед подряд, в этот же день встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».