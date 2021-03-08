Гватемала, , 09:05 — REGNUM Российские специалисты помогут создать центр для наблюдения за спутниками на базе Университета Мариано Гальвеса в Гватемале. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Гватемале.

Центр для наблюдения за спутниками будет создан в рамках сотрудничества Университета Мариано Гальвеса с российским Юго-Западным государственным университетом. Российские специалисты предоставят Гватемале программное обеспечение, которое позволит принимать информацию с исследовательских спутников.

В комментарии газете El Periódico de Catalunya пресс-атташе посольства РФ в Гватемале Арсений Ребров отметил, что создание этого центра поможет развить интерес к космосу у молодых гватемальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Роскосмосе сообщили, что Россия и Турция готовятся подписать двустороннее межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере.