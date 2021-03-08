Филадельфия, США, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпитлаз» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

Голами в составе «Кэпиталз» отличись российский форвард и капитан клуба Александр Овечкин (35-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (40-я) и Ник Дженсен (44-я).

Автором единственного гола «Флайерз» стал Джоэль Фараби (12-я).

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Евгений Кузнецов — не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующей встрече «Вашингтон», проигравший прошлый матч, 10 марта сыграет с клубом «Нью-Джерси Дэвилз». «Филадельфия», для которой это второе подряд поражение, в этот же день встретится с командой «Баффало Сэйбрз».