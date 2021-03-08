Салехард, 8 марта 2021, 08:46 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жительниц региона собственным исполнением знаменитой песни «Увезу тебя я в тундру». Глава региона аккомпанирует на фортепьяно, ему помогает небольшой оркестр. Видео необычного поздравления опубликовано в аккаунте сети Instagram Дмитрия Артюхова.
«Дорогие северяночки, с праздником! Там, где вы — всё вокруг расцветает! Будьте счастливы!», — поздравил губернатор ЯНАО землячек.
Женщины рассыпались в благодарных комментариях.
«Как душевно и очень красиво. Спасибо!», — поблагодарили Дмитрия Артюхова в ответ подписчицы.