Глава Ямала 8 марта пообещал «увезти в тундру» прекрасных дам
Салехард, 8 марта, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жительниц региона собственным исполнением знаменитой песни «Увезу тебя я в тундру». Глава региона аккомпанирует на фортепьяно, ему помогает небольшой оркестр. Видео необычного поздравления опубликовано в аккаунте сети Instagram Дмитрия Артюхова.
Www.instagram.com/artyukhov_da/
Screenshot
«Дорогие северяночки, с праздником! Там, где вы — всё вокруг расцветает! Будьте счастливы!» — поздравил губернатор ЯНАО землячек.
Женщины рассыпались в благодарных комментариях.
«Как душевно и очень красиво. Спасибо!» — поблагодарили Дмитрия Артюхова в ответ подписчицы.