Салехард, 8 марта, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жительниц региона собственным исполнением знаменитой песни «Увезу тебя я в тундру». Глава региона аккомпанирует на фортепьяно, ему помогает небольшой оркестр. Видео необычного поздравления опубликовано в аккаунте сети Instagram Дмитрия Артюхова.

Www.instagram.com/artyukhov_da/ Screenshot

«Дорогие северяночки, с праздником! Там, где вы — всё вокруг расцветает! Будьте счастливы!» — поздравил губернатор ЯНАО землячек.

Женщины рассыпались в благодарных комментариях.

«Как душевно и очень красиво. Спасибо!» — поблагодарили Дмитрия Артюхова в ответ подписчицы.